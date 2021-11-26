В Египте после реставрации открыли Аллею сфинксов. Она стала самым большим музеем под открытым небом в мире

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В египетском городе Луксоре после завершения реставрации прошла церемония открытия древней Аллеи сфинксов. В ней принял участие президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

Об этом сообщают ВВС и газета Ahram.

Министр туризма Эль-Энани заявил, что Луксор стал крупнейшим музеем под открытым небом в мире, поскольку отреставрированная Аллея сфинксов впервые с древних времен соединила храмы Луксора и Карнака.

Сейчас длина Аллеи сфинксов составляет 2,7 км, на ней расположено 1057 статуй.

За время раскопок специалисты обнаружили 250 сфинксов с бараньими и 807 сфинксов с человеческими головами. Но работы археологов на Аллее сфинксов еще не завершены, планируется, что ученые еще несколько лет будут искать древние статуи.