«Вагнергейт»: Госбюро расследований вызовет на допрос главу ОП Андрея Ермака
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Государственное бюро расследований пригласит на допрос главу Офиса президента Андрея Ермака по делу о провальной спецоперации против российской наемников из «ЧВК Вагнера».
Об этом в эфире программы «Право на владу» («1+1») заявил и. о. директора ГБР Алексей Сухачев, передает Интерфакс-Украина.
«В течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему это сегодня не делаем? Потому что мы ожидаем определенную информацию от наших коллег из правоохранительных органов в ближайшие дни», — сказал Сухачев, добавив, что никаких фактов и доказательств вины Ермака в срыве спецоперации следствие пока не получило.
Также Сухачев признал, что Ермака не допрашивали по делу об указанной спецоперации, которое открыли еще в сентябре 2020 года.
- 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование о «сливе» спецоперации по задержанию Украиной боевиков российской «ЧВК Вагнера». Из него ясно, что Владимир Зеленский знал об операции, а глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить.
- ВСК в отчете указывает, что спецоперация украинских спецслужб все же была, но кто стоит за ее отсрочкой на 5 дней (из-за которой наемников задержали беларусские спецслужбы, а не украинские) — неизвестно. «Слива» информации с украинской стороны (согласно отчету ВСК) не было.