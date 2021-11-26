«Вагнергейт»: Госбюро расследований вызовет на допрос главу ОП Андрея Ермака

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Государственное бюро расследований пригласит на допрос главу Офиса президента Андрея Ермака по делу о провальной спецоперации против российской наемников из «ЧВК Вагнера».

Об этом в эфире программы «Право на владу» («1+1») заявил и. о. директора ГБР Алексей Сухачев, передает Интерфакс-Украина.

«В течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему это сегодня не делаем? Потому что мы ожидаем определенную информацию от наших коллег из правоохранительных органов в ближайшие дни», — сказал Сухачев, добавив, что никаких фактов и доказательств вины Ермака в срыве спецоперации следствие пока не получило.

Также Сухачев признал, что Ермака не допрашивали по делу об указанной спецоперации, которое открыли еще в сентябре 2020 года.