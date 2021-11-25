Американский YouTuber за $3,5 млн воспроизвел «Игру в кальмара» — тоже с денежным призом, но без жертв

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Популярный YouTub-блогер MrBeast, у которого 76,4 миллиона подписчиков, сообщил, что потратил $3,5 миллиона долларов на реконструкцию сериала «Игра в кальмара», в котором 456 участников боролись за джекпот в размере $456 тысяч.

Об этом сообщает The New York Post.

MrBeast (настоящее имя Джимми Дональдсон) сообщил, что строительство декораций и производство видео стоило ему примерно $2 миллиона, а на призы он потратил около $1,5 миллиона (в дополнение к главному призу Дональдсон раздал по $2 000 каждому участнику и $10 000 тому, кто занял второе место).

Игра включала те же корейские детские игры, в которые играли в «Игре в кальмары», такие как «Красный свет – Зеленый свет» и перетягивание каната. Но в отличие от сериала никто из участников не погиб и не пострадал. Игроки были оснащены «беспроводной взрывчаткой», наполненной фальшивой кровью, которая прорывалась, когда игрок был ликвидирован.

В перетягивании каната и на стеклянном мосту проигравшие участники падали в яму с пеной (а не насмерть).

The New York Post пишет, что реконструкция «Игры в кальмара» — не первый раз, когда Дональдсон делает такой экстравагантный трюк для своего канала на YouTube. Блогер известен тем, что предлагает призы своим подписчикам, готовым участвовать в абсурдных соревнованиях, например, когда участники стояли по кругу в течение 12 дней за $500 тысяч наличными.