«Схемы»: Разведчикам, которые готовили «вагнеровскую» спецоперацию, аннулировали загранпаспорта. А миграционная служба об этом не знала
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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УНИАН
Журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили, что органы власти в период подготовки спецоперации по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера» (которая в итоге сорвалась) аннулировали загранпаспорта пятерых бывших сотрудников управления разведки, которые готовили спецоперацию.
Расследование обнародовали вечером 25 ноября.
Аннулировали паспорта:
- Юрия Семенюка;
- Романа Червинского;
- Игоря Дзеры;
- Василия Бурбы, тогдашнего руководителя разведки Минобороны, а также его паспорт на имя Василия Месхи;
- еще одного разведчика, который попросил не называть его имя.
Все они принимали непосредственное участие в спецоперации. Основанием для аннуляции паспортов стало письмо от 19 февраля от Миграционной службы в Пограничную. В письме говорится, что паспорта разведчиков якобы оформлены с нарушением законодательства, поэтому их нужно аннулировать.
Однако в ответ на журналистский запрос Миграционная служба заявила, что не готовила и не посылала пограничникам писем с такими реквизитами и таким содержанием. Более того, у Государственной миграционной службе нет информации о том, что паспорта пяти экс-сотрудников разведки были оформлены с нарушениями.
В то же время Государственная служба специальной связи, которая занимается специальной корреспонденцией, заявила, что письмо с такими реквизитами из Миграционной в Пограничную службу не направлялось. В ответ на запрос журналистов в Государственной пограничной службе настаивают, что такое письмо действительно поступило к ним 25 февраля.
Журналисты спросили у пограничников, могли ли они получить поддельное письмо. Там ответили, что на момент получения документ имел все надлежащие реквизиты, а опасений, что он может иметь какие-то признаки подделки, не было. Позже в ответ на запрос они подтвердили, что провели проверку — паспорта этих разведчиков сейчас действительны.
- 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование о «сливе» спецоперации по задержанию Украиной боевиков российской «ЧВК Вагнера». Из него ясно, что Владимир Зеленский знал об операции, а глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить.
- ВСК в отчете указывает, что спецоперация украинских спецслужб все же была, но кто стоит за ее отсрочкой на 5 дней (из-за которой наемников задержали беларусские спецслужбы, а не украинские) — неизвестно. «Слива» информации с украинской стороны (согласно отчету ВСК) не было.