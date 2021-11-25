В Европарламенте признали ответственность России за преступления, совершенные «ЧВК Вагнера»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Пресс-служба СБУ
В Европарламенте была принята резолюция, касающаяся нарушений прав человека наемниками из российской «ЧВК Вагнера». Ответственность за эти преступления возлагается на Россию.
Об этом пишет пресс-служба Европарламента.
Европарламентарии осудили жесткие преступления, совершенные российскими наемниками. Они отметили, что именно Россия ответственна за финансирование деятельности «ЧВК Вагнера», тренировку бойцов, организацию и командование ими.
«Группа Вагнера», как и другие наемники в сфере безопасности, должна восприниматься как теневая организация российского государства», — отмечается в документе.
Там указано, что «вагнеровцы» участвуют в разных конфликтах, где Россия пытается усилить свое влияние. В частности, речь идет об Украине, Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Венесуэле. Депутаты Европарламента призвали ЕС наложить санкции на всех оперативных сотрудников «ЧВК Вагнера» и заморозить их активы.
- В начале октября Организация Объединенных Наций обнародовала доклад, в котором связала многочисленные военные преступления во время конфликта в Ливии с деятельностью российских наемников из «ЧВК Вагнера». В отчете предполагается, что наемные боевики российской «Частной военной компании Вагнера» совершили военные преступления. Они, как утверждают в ООН, участвовали в расстрелах пленных в сентябре 2019 года возле столицы Ливии Триполи.
- Расследование CNN в июне показало, что российские наемники из «ЧВК Вагнера», Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU (формально — горнодобывающая компания) причастны к пыткам и убийствам мирных жителей в Центральноафриканской Республике.
- Показания гражданских и данные журналистов подтверждают конфиденциальные документы ООН. В них сообщалось, что российские наемники активно убивают мирных жителей, занимаются ограблениями и совершают групповые изнасилования.