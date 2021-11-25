«Евросолидарность» заявила про обыски у своего депутата по делу о покушении на помощника президента Шефира
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- Костя Андрейковец
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Партия «Европейская солидарность» заявила, что правоохранители по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира провели обыски у депутата Ивано-Франковского облсовета от ЕС Сергея Волошина.
Об этом говорится в заявлении партии.
Обыски прошли 24 ноября в доме Волошина в Яремче, а также в доме его родителей, на основании постановления Печерского суда Киева от 3 ноября.
В ЕС уверяют, что документы, которыми «прикрывалась» полиция, прямо указывают на попытку обвинить депутата в покушении на Шефира. В партии ситуацию называют попыткой преследования политсилы и провокацией.
Источник «Бабеля» в Нацполиции подтвердил факт обысков и не исключил, что они проходили по делу Шефира, однако пресс-служба Нацполиции обыски не комментирует.
Сам Волошин на брифинге рассказал, что во время обысков правоохранители сослались на то, что в Шефира стреляли из оружия калибра 7,62 мм, а у него есть зарегистрированное охотничье ружье такого калибра.
«Они на рассвете будят моих родителей, у мамы трясутся руки, отец волнуется. Является ли для этого основанием то, что я владею оружием калибра 7,62? В Украине таких есть десятки или сотни тысяч», — сказал депутат, добавив, что во время покушения на Шефира в Киевской области он не находился и еще в сентябре дал исчерпывающую информацию следователям.
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