Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Кабинет министров запустил работу Бюро экономической безопасности (БЭБ), опубликовав на правительственном портале распоряжение.

В БЭБ заявили, что по состоянию на 25 ноября центральный аппарат укомплектован кадрами более чем на 30%, что позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функцию Бюро.

При этом в БЭБ пожаловались на затягивание с выделением помещений.

«Несмотря на решение об официальном запуске работы Бюро, органу пока не выделили специально оборудованные помещения и здания, что может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от правоохранителей, которые теряют функции расследования экономических правонарушений», — заявили в Бюро.

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