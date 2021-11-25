Компания миллиардера Брэнсона Virgin Galactic разыграла два билета в космос. Их выиграла жительница Антигуа и Барбуда
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- Костя Андрейковец
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Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона разыграла два билета на суборбитальный полет на борту космоплана. Их выиграла жительница островного государства Антигуа и Барбуда.
Об этом сообщается на сайте Virgin Galactic.
Розыгрыш двух билетов начался в июле этого года. По условиям конкурса, победитель получает два билета — один для себя, а второй для человека, которого выберет сам. Заявки принимались до 1 сентября.
Билеты достались Кейше Шахафф — ей их вручил лично Ричард Брэнсон. Женщина рассказала, что хочет полететь со своей 17-летней дочерью, которая учится в Великобритании. По ее словам, девушка мечтает работать в NASA.
Когда Шахафф полетит — пока неизвестно, ее место в очереди еще не определено. Можно лишь сказать, что она станет одной из первых космотуристок Virgin Galactic.
- 11 июля 2021 года британский миллиардер Ричард Брэнсон осуществил успешный полет к границе космоса. Это был первый туристический полет на космическом корабле SpaceShipTwo Unity, который создала Virgin Galactic.
- Летом Virgin Galactic открыла продажу билетов на туристические полеты в космос.
- Начало полетов ожидается в конце 2022 года — компания модернизирует корабли и самолеты-носители.