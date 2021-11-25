В Австрии остановили расследование COVID-вспышки на горнолыжном курорте Ишгль. Вину вменяли властям

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Johannes Gruber / Flickr

Австрийская прокуратура прекратила расследовать вспышку коронавируса на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, которая произошла в начале 2020 года. Прокуратура Инсбрука не нашла доказательств вины властей и не будет выдвигать обвинения против пяти подозреваемых.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В прокуратуре заявили, что не нашли доказательств халатности чиновников, которая могла бы привести к распространению коронавируса.

Прокуратуру раскритиковала Австрийская ассоциация защиты прав потребителей (VSV), которая поддерживает истцов в указанном деле, заявив, что та пытается «замять скандальный провал властей». Ранее в VSV заявили, что против властей Австрии может быть подано до 3 тысяч исков.