В Украине 628 новых смертей от коронавируса. Вакцинировали 275 тысяч украинцев
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Украине за прошедшие сутки (24 ноября) зафиксировали 16 943 новых больных COVID-19, из которых 1 451 ребенок и 304 медработника.
Как сообщает Министерство здравоохранения, за минувшие сутки госпитализировали 3 404 человека, а выздоровели 26 811 пациент. Умерли 628 украинцев.
Всего за время пандемии выявили 3 384 404 заболевания коронавирусом и зафиксировали 83 541 смерть от него.
Вакцинировали за прошлые сутки 275 319 человек. Первую дозу получили 82 501 человек, а вторую — 192 818. Полностью вакцинировано в стране 10 418 000 украинцев (23,2% от всего населения).
- Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в Украине прошел пик заболеваемости COVID-19 и все показатели стабилизируются — регионы постепенно будут выходить из «красных» зон. Также Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса.
- 24 ноября Кабинет министров ввел новые ограничения в карантинных зонах. Теперь в «желтой» зоне все посетители и персонал общественных заведений должны быть вакцинированы по крайней мере одной дозой или иметь сертификат о выздоровлении или отрицательный тест.