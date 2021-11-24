Глава ОП Андрей Ермак ответил на материал о своем юбилее: никакого празднования не было, только заехал к родителям
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Сергей Моргунов / «Бабель»
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование журналиста Михаила Ткача для «Украинской правды» – отрицал четырехдневное празднование своего 50-летия в государственной резиденции в Карпатах.
Соответствующий пост он сделал в Facebook 24 ноября, юбилей был 21 ноября.
«Как я уже говорил, не люблю свой день рождения, и громко праздновал этот день только однажды в жизни. Это было мое 35-летие. Юбилей в этом году я никак особо не отмечал, только в понедельник [22 ноября] заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник [23 ноября] выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента. Удивительно, что журналисты не поинтересовались реальной ситуацией и вообще не пообщались со мной», — заявил Ермак.
Далее Ермак повторил позицию Офиса президента: четырехдневного празднования не было, гостей на вертолетах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям не привозили, в резиденции 20 ноября был президент, это он и передвигался на вертолетах (в соответствии с протоколом), туда заезжал только Алексей Чернышев, который находился в эти дни в Ровно и передвигался на автомобиле, заместителя главы Офиса Олега Татарова там не было.
Кроме того, глава ОП анонсировал, что в декабре в карпатском поселке Гута, где и расположена государственная резиденция «Синегора», соберется более сотни украинских дипломатов праздновать свой профессиональный праздник 22 декабря, для них готовится специальный форум с соответствующей программой — подготовка проходит в Гуте прямо сейчас.
- 24 ноября журналист Михаил Ткач опубликовал расследование для «Украинской правды» о юбилее главы ОП Андрея Ермака. По его данным, Зеленский и Ермак 19 ноября покинули Банковую еще до окончания рабочего дня и улетели в Карпаты в государственную резиденцию Синегора. Там в воскресенье, 21 ноября, Андрей Ермак и праздновал юбилей – 50 лет. В расследовании говорится, что среди гостей на празднике были заместитель руководителя Офиса Андрей Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, а также близкий товарищ олигарха Игоря Коломойского бизнесмен Тимур Миндич. Офис президента отрицал всю эту информацию.