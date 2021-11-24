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МВФ обнародовал детали меморандума с Украиной. За выполнение всех требований к лету 2022 года Фонд выделит еще более $2 млрд

Автор:
Алексей Ярмоленко
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Flickr / WBC - Washington Building Congress

Международный валютный фонд опубликовал полный текст меморандума из Украины. В нем предусмотрен перечень обязательств, которые взяла на себя Украина для получения следующих траншей.

Об этом говорится на сайте МВФ.

Фонд определил 12 структурных маяков для дальнейших пересмотров программы, а также даты их выполнения. Среди требований есть:

Также МВФ предусмотрел на этот период два пересмотра программы — в феврале и мае. Если Украина будет выполнять все обязательства, то в начале марта сможет получить очередной транш в размере $700 млн, а в начале июня — последний в размере более $1,5 млрд.