RFA: В Северной Корее приговорили к смертной казни контрабандиста флешки с сериалом «Игра в кальмара»

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Северная Корея приговорила к смертной казни мужчину, который контрабандой ввез и продал школьнику копию сериала Netflix «Игра в кальмара».

Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источник в стране.

Контрабандист привез в Северную Корею копию сериала из Китая и продал USB-накопители с ним. Источники сообщили, что его приговор – смертная казнь – будет исполнен.

Школьника, который купил флешку, приговорят к пожизненному, а шестерых других его друзей, которые смотрели сериал с ним, уже приговорили к пяти годам каторжных работ. Школьников же поймал цензор, действовавший по наводке. Кроме того, из школы уволили директора, секретаря по делам молодежи и классную руководительницу, а также их всех исключили из партии.

В КНДР с 2020 года действует закон, предусматривающий максимальное наказание в виде смерти за просмотр, хранение или распространение СМИ из капиталистических стран, особенно Южной Кореи и США.

Отметим, что после того как южнокорейский сериал приобрел популярность, Северная Корея заявила, что он отражает «коррупцию и безнравственность» юга. Также северокорейские пропагандисты рассказывают о том, что в Южной Корее с бедными людьми ведут себя «как с шахматными фигурами для богатых» и что этот сериал символизирует «современное общество той страны».