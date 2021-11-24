НАН Украины: Страна прошла осенний пик смертности от коронавируса

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Евгений Малолетка

Украина прошла пик смертности от коронавируса.

Об этом сообщила Национальная академия наук, обнародовав прогноз на будущую неделю.

По данным ученых, в последние две недели снизились все показатели пандемии. Количество позитивных ПЦР-тестов снизилось на 53% в сравнении с пиковыми показателями. На 30% снизились показатель прироста новых больных и количества госпитализаций. Смертность снизилась на 9%.

Пик смертности был пройден 8—12 ноября. Спад заболеваемости наблюдается во всех регионах, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.

Кроме того в НАН добавили, что данные говорят об эффективности вакцинации для предотвращения госпитализации для отдельных возрастов. От 84% до 92% полность вакцинированных людей не попадают в больницы.