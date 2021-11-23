Домогательства в университете имени Карпенко-Карого: преподаватель Талашко уволился по «состоянию здоровья» и ушел на пенсию

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Народный артист Украины, преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимир Талашко, которого в августе 2021 года публично обвинили в сексуальных домогательствах, уволился по «состоянию здоровья».

Эту информацию в университете подтвердили по запросу «Радио Свобода», а о том, что Талашко написал заявление об увольнении, стало известно 8 ноября.

«Университет подтверждает факт увольнения народного артиста Украины, Талашко Владимира по собственному желанию в связи с состоянием здоровья и переходом на пенсию по возрасту», — говорится в письме, которое подписала исполняющая обязанности ректора вуза Инна Кочарян.

Что касается обвинений в домагательстве, то рабочая группа передала правоохранителям заявления бывших студенток о харрасменте со стороны преподавателя.