Домогательства в университете имени Карпенко-Карого: преподаватель Талашко уволился по «состоянию здоровья» и ушел на пенсию
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Народный артист Украины, преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимир Талашко, которого в августе 2021 года публично обвинили в сексуальных домогательствах, уволился по «состоянию здоровья».
Эту информацию в университете подтвердили по запросу «Радио Свобода», а о том, что Талашко написал заявление об увольнении, стало известно 8 ноября.
«Университет подтверждает факт увольнения народного артиста Украины, Талашко Владимира по собственному желанию в связи с состоянием здоровья и переходом на пенсию по возрасту», — говорится в письме, которое подписала исполняющая обязанности ректора вуза Инна Кочарян.
Что касается обвинений в домагательстве, то рабочая группа передала правоохранителям заявления бывших студенток о харрасменте со стороны преподавателя.
- 8 августа сценарист Богдан Ирвин обнародовал две истории бывших абитуриенток Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Женщины рассказали о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя этого вуза Владимира Талашко. После этого о домогательствах со стороны Талашко рассказали еще несколько студенток и журналистка Ирина Сампан, которая брала у него интервью.
- Талашко все обвинения отрицал. В университете заявили, что его отстранят от работы на время работы комиссии, которая должна проверить информацию о домогательствах. 8 ноября стало известно, что он уволился по собственному желанию.