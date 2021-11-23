Yle: В войне на Донбассе участвовали около 20 финнов, их действия на родине не расследуются
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- Олег Панфилович
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Pierre Crom / Getty Images
Около 20 граждан Финляндии участвовали в войне на Донбассе на стороне боевиков «Л/ДНР» и не понесли за это на родине никакого наказания.
Об этом сообщает финский телеканал Yle.
Телеканал обратился за комментарием в Службу безопасности и разведку Финляндии, которая сообщила, что в боевых действиях на востоке Украины участвовало «относительно малое количество» финнов. Источники в других правоохранительных органах рассказали, что около 20 граждан Финляндии участвовали в боях.
Журналисты телеканала рассказали, что после общения с правоохранителями у них сложилось впечатление, что такие действия своих граждан Финляндия не расследует. Национальное законодательство не запрещает финнам участвовать в военных конфликтах за рубежом, но в случае совершения ими военных преступлений предусматривает ответственность.
Yle также рассказывает, что блогер Марк Энквист, пишущий на военную тематику, обращался в финскую прокуратуру с предложением расследовать действия двух активных участников войны на Донбассе — Йохана Бекмана и Януса Путконена. В прокуратуре ему ответили, что поскольку потенциальные преступления совершаются на территории Украины, расследованием должна заниматься украинская сторона.
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