Писательница Джоан Роулинг заявила об угрозах. Защитники прав трансгендеров «слили» в сеть ее адрес
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Mike Marsland / WireImage
Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг сообщила, что получила множество угроз после публикации в Twitter ее домашнего адреса и фото дома в Шотландии.
Об этом она сообщила в своем Twitter.
В прошлую пятницу, 19 ноября, трое защитников прав трансгендерных людей провели акцию возле дома Роулинг в знак протеста против ее высказываний о трансгендерах. Они сфотографировали ее дом с адресной табличкой и выложили в открытый доступ.
После этого, по словам писательницы, она получила тысячи угроз расправы и подверглась травле. Активистов она обвинила в незаконной публикации ее персональных данных и заявила, что их целью было заставить ее перестать «выступать в защиту прав женщин на основе пола». Писательница отметила, что такими методами активисты ничего не добьются, и призвала пользователей соцсети удалить ретвиты со снимком. Также она поблагодарила полицию Шотландии за содействие.
Один из участников акции у дома писательницы вскоре сообщил, что снимок был удален. Активисты получили ответные угрозы после его публикации.
- В 2020 году Джоан Роулинг пошутила в Twitter над словосочетанием «люди, которые менструируют» в заголовке статьи — этот термин издание использовало, чтобы не обидеть трансмужчин и небинарных людей. Роулинг намекнула, что «люди, которые менструируют» — это, по сути, женщины. После этого писательницу обвинили в нетерпимости к трансгендерам. Среди тех, кто критиковал Роулинг, были актеры Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, сыгравшие главных героев в серии фильмов о «Гарри Поттере».
- Позже Роулинг рассказала, что ее высказывания о трансгендерах связанны с ее личным опытом домашнего и сексуального насилия. Ее отец был разочарован, что родилась дочь, а не сын, поэтому Роулинг думала над трансгендерным переходом.
- Около 150 всемирно известных личностей подписали письмо, которое осуждает онлайн-шейминг знаменитостей на примере критики Джоан Роулинг.
- 15 сентября 2020 года вышел новый детектив Джоан Роулинг — «Дурная кровь», который рассказывает о расследовании убийств серийного убийцы-трансгендера. Писательницу обвинили в трансфобии, а в соцсетях начали ее «хоронить».
- В ноябре стало известно, что Роулинг не пригласили на съемки спецэпизода «Гарри Поттера», возможно, из-за обвинений в трансфобии.