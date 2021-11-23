Писательница Джоан Роулинг заявила об угрозах. Защитники прав трансгендеров «слили» в сеть ее адрес

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Mike Marsland / WireImage

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг сообщила, что получила множество угроз после публикации в Twitter ее домашнего адреса и фото дома в Шотландии.

Об этом она сообщила в своем Twitter.

В прошлую пятницу, 19 ноября, трое защитников прав трансгендерных людей провели акцию возле дома Роулинг в знак протеста против ее высказываний о трансгендерах. Они сфотографировали ее дом с адресной табличкой и выложили в открытый доступ.

После этого, по словам писательницы, она получила тысячи угроз расправы и подверглась травле. Активистов она обвинила в незаконной публикации ее персональных данных и заявила, что их целью было заставить ее перестать «выступать в защиту прав женщин на основе пола». Писательница отметила, что такими методами активисты ничего не добьются, и призвала пользователей соцсети удалить ретвиты со снимком. Также она поблагодарила полицию Шотландии за содействие.

Один из участников акции у дома писательницы вскоре сообщил, что снимок был удален. Активисты получили ответные угрозы после его публикации.