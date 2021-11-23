В Белом доме подтвердили, что президент США Байден намерен баллотироваться на второй срок

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Gage Skidmore / Flickr

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Таково его намерение», — сказала в ответ на вопросы журналиста.

Отметим, в 2024 году Байдену исполнится 82 года.