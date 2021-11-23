На Донбассе ранен еще один военный из-за обстрелов боевиков

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Facebook / Операція об'єднаних сил

На Донбассе в зоне боевых действий за прошедшие сутки (22 ноября) ранения получил еще один украинский военный. На этот раз ранения тяжелые. У первого раненого состояние удовлетворительное.

Об этом сообщает штаб ООС.

Всего за прошлые сутки было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня с тремя случаями применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Боевики вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и минометов, а также из гранатометов различных систем в направлении Попасной, в сторону Причепиловки, в районе Лебединского, возле Каменки и вблизи Павлополя.

За утро 23 ноября нарушений не зафиксировано.