В Италии разрешили бустерную вакцинацию против коронавируса — через 5 месяцев после базового курса иммунизации

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Tim Reckmann / Flickr

Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) одобрило использование бустерной дозы против коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца на своей странице в Facebook.

«Бустерная доза имеет решающее значение для лучшей защиты нас и тех, кто нас окружают. После последнего вывода AIFA это можно будет сделать через 5 месяцев после завершения первого цикла», — написал он и призвал людей делать прививки, «чтобы быть сильнее».