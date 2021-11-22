В Дубае открылся первый и самый высокий в мире бассейн с панорамой 360 градусов. День в нем стоит $160

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AURA SKYPOOL Dubai

В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубай открыли первый и самый высокий в мире панорамный бассейн с осмотром 360 градусов.

Об этом говорится на сайте бассейнового комплекса, а детали сообщает CNN.

Бассейновый комплекс называется Aura Skypool, он открылся в здании отеля The Palm Tower на искусственном острове Пальма Джумейра и расположен на высоте 200 метров (50 этаж). Вообще Aura Skypool — это еще и терраса у бассейна площадью 750 квадратных метров, шезлонги и бар. На сайте это описывается как «остров в небе».

Из бассейна открывается панорама на:

искусственный остров Пальма Джумейра;

гостиницу Бурдж-Аль-Араб;

небоскреб Бурдж-Халифа;

колесо обзора Айн-Дубай.

Билет на утреннее посещение бассейна стоит $46, на закате — $54, а на целый день — $163.