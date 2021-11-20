«Талибан» объявил о начале выплаты долгов по зарплате госслужащим в Афганистане

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Правительство талибов начинает выплачивать долги по зарплате государственным служащим, не получавшим деньги с момента захвата власти в Афганистане.

Об этом сообщил официальный представитель «Талибана» Забихула Муджахид на своей странице в Twitter.

«Министерство финансов заявляет, что с сегодняшнего дня [20 ноября] начнут выплачивать зарплаты государственных служащих за последние три месяца», — написал он.

Также в министерстве заверили, что с сегодняшнего дня зарплата станет регулярной и будет выплачиваться ежемесячно.

По словам другого представителя «Талибана» Инамуллы Самангани, сборы доходов правительства талибов ежедневно увеличиваются.

«Министерство финансов заявляет, что за 78 рабочих дней последних трех месяцев мы получили около 26,915 миллиарда афгани [$288 миллионов]. Только в среду мы собрали 557 миллионов афгани [$5,9 миллиона]», — отметил он на своей странице в Twitter.