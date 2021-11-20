Южная Корея поднимала истребители для перехвата группы самолетов Китая и России
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- Олег Панфилович
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Sergei Savostyanov / Contributor
Южная Корея поднимала в небо истребители из-за приближающихся двух китайских и семи российских военных самолетов.
Об этом сообщает агентство Yonhap.
Самолеты России и Китая отдельно попали в зону распознавания противовоздушной обороны (ПВО) Южной Кореи на восточном побережье у островов Токто (Такесима) в Японском море без каких-либо предупреждений. Они находились в этой зоне в течение десяти минут. В ответ южнокорейские военные подняли истребители F-15 и F-16 и самолет-заправщик, «чтобы подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям».
Yonhap обращает внимание, что зона ПВО не является суверенным пространством, а лишь опознавательным участком для идентификации самолетов, которые могут угрожать национальной безопасности. Военные самолеты должны объявить о своем присутствии в этой зоне, чтобы предотвратить потенциальный конфликт.
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