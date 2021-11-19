Французский ведущий словарь добавил гендерно нейтральное местоимение. Министр образования недоволен

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Французский словарь Le Petit Robert добавил гендерно нейтральное местоимение, что вызвало недовольство среди чиновников и депутатов. Об этом сообщает The Independet.

Словарь Le Petit Robert представил слово «iel» в своем онлайн-издании в октябре. Слово является комбинацией «il» (он) и «elle» (она). Его добавление в словарь осталось практически незамеченным, пока французский законодатель Франсуа Жоливе не заметил его. Он написал в Twitter: «Le Petit Robert, словарь, который, как мы думали, был справочным, только что добавил на свой сайт слово iel, ielle, iels, ielles. Следовательно, его авторы являются активистами дела, не имеющего ничего общего с Францией: #wokisme»

Министр образования Жан-Мишель Бланкер также выразил недовольство новой записью в словаре и написал в Twitter, что «инклюзивное правописание — это не будущее французского языка». Он предупредил, что школьники не должны использовать «iel» в качестве допустимого термина, несмотря на то что его включили в словарь Le Petit Robert, который считается лингвистическим авторитетом французского языка с 1967 года.

Представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил на пресс-конференции, что позиция правительства состоит в том, чтобы «не использовать инклюзивное правописание во всех официальных и административных документах».