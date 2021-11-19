Европейский регулятор одобрил таблетки Merck для лечения коронавируса
- Автор:
- София Телишевская
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Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение таблеток от коронавируса производства компании Merck. Теперь агентство начало изучать таблетки, изготовленные Pfizer.
Об этом сообщает пресс-служба EMA.
Так, комитет по лекарственным средствам для человека ЕМА (CHMP) выпустил рекомендации по применению препарата Lagevrio (известного как «Молнупиравир») для лечения COVID-19.
Препарат рекомендуют использовать для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.
Эти таблетки следует назначать пациентам как можно скорее после диагностики COVID-19 или в течение пяти дней после возникновения симптомов.
«Препарат рекомендовано принимать дважды в день в течение 5 дней», — говорится в сообщении.
Сейчас ЕМА изучает данные о применении препарата «Паксловид», разработанного компанией Pfizer.
- 12 октября стало известно, что Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics подали заявку на одобрение лекарства от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
- Перед этим Merck сообщила результаты исследования — 7,3% пациентов, получивших ее таблетки, были госпитализированы или умерли от коронавируса, тогда как в группе тех, кто получил плацебо, таких было 14,1%.
- Таблетки Merck могут оказаться эффективным средством борьбы с пандемией, но вакцинация останется на первом месте.