Европейский регулятор одобрил таблетки Merck для лечения коронавируса

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Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение таблеток от коронавируса производства компании Merck. Теперь агентство начало изучать таблетки, изготовленные Pfizer.

Об этом сообщает пресс-служба EMA.

Так, комитет по лекарственным средствам для человека ЕМА (CHMP) выпустил рекомендации по применению препарата Lagevrio (известного как «Молнупиравир») для лечения COVID-19.

Препарат рекомендуют использовать для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.

Эти таблетки следует назначать пациентам как можно скорее после диагностики COVID-19 или в течение пяти дней после возникновения симптомов.

«Препарат рекомендовано принимать дважды в день в течение 5 дней», — говорится в сообщении.

Сейчас ЕМА изучает данные о применении препарата «Паксловид», разработанного компанией Pfizer.