Извержение вулкана на Пальме нанесло острову ущерб на €700 млн

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Сумму ущерба от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, которое не утихает с 19 сентября, оценивают в около €700 миллионов.

Об этом сообщает dpa-international.

«Мы все еще находимся внутри катастрофы», — заявил премьер регионального правительства Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

Он подчеркнул, что сумма ущерба увеличивается каждую минуту, из-за чего власти называют этот период «худшим в истории».

Но в последние недели активность вулкана неуклонно уменьшается, а потоки лавы значительно замедлились, поэтому в регион начали наведываться туристы.