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«Дія» запустила сайт-шпаргалку о COVID-сертификатах

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

МВД

Министерство цифровой трансформации запустило сайт-шпаргалку обо всех видах COVID-сертификатов. Там будет собрана актуальная информация и ответы на самые распространенные вопросы.

Об этом пишет пресс-служба приложения «Дія».

«В сети очень много материалов о СOVID-сертификатах. Чтобы не запутаться, мы создали сайт с актуальной и проверенной информацией о сертификатах», — говорится в сообщении.

На сайте будет информация о том:

Вся эта информация будет размещаться на сайте covid19.diia.gov.ua. Также там будет отдельный раздел с адресами и временем работы оффлайн-пунктов помощи.