С 22 ноября в Киеве все учебные заведения возобновят очное обучение
- Автор:
- София Телишевская
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StockSnap / Pixabay
В Киеве с 22 ноября возобновится очное обучение в учебных заведениях, а также в художественных школах и заведениях физической культуры и спорта.
Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА, передает прес-сслужба.
Таким образом, возобновят работу учреждения специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Также речь идет о заведениях физической культуры и спорта, художественных школах и заведениях художественного образования.
В начале ноября Кличко заявил, что локдаун в Киеве может продлиться минимум месяц.
- Накануне Министерство образования и науки рекомендовало возобновить очное обучение в школах, где все сотрудники вакцинированы от коронавируса.
- Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о нарушении права детей на образование из-за повсеместного введения дистанционного обучения и попросила пересмотреть решение.