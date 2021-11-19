Нацагентство по предотвращению коррупции возобновило государственное финансирование партии «Голос»

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Каролина Ускакович / Антон Пчелкин / «Бабель»

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возобновило государственное финансирование политической партии «Голос».

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

«Обвинения руководства НАПК в нецелевом использовании средств были полностью необоснованными. Мы доказали свою правоту в суде», — подчеркнули в партии.

Также в «Голосе» заявили, что антикоррупционное агентство «используется для давления на оппозицию».

«Мы убеждены, что давление власти, ее сателлитов и ситуативных приспешников на оппозицию, еще и с использованием антикоррупционных органов, является верхом цинизма. Равно как и использование властями некоторых бывших партийцев, которые променяли обязательства перед избирателями на политическую, финансовую и карьерную выгоду», — добавили в партии.