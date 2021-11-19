Американское исследование назвало первого больного коронавирусом в Ухане — это не бухгалтер, а продавщица морепродуктов
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Barcroft Media / Contributor
Первым известным случаем коронавируса в китайском городе Ухань, откуда и началась пандемия, все же была продавец морепродуктов, а не бухгалтер, у которого не было связей с рынком (однако это давало повод для предположений об утечке вируса из лаборатории).
Об этом заявил глава отдела экологии и эволюционной биологии в Университете Аризоны Майкл Воробей и опубликовал соответствующее исследование в научном журнале Science. Ученый начал работу над этим исследованием, обнаружив несоответствия в сроках: он изучил то, что уже было опубликовано в медицинских журналах, а также видеоинтервью с первыми больными в Китае.
Оказалось, что 41-летний мужчина, работавший бухгалтером, и который в ряде исследований считался первым больным коронавирусом, заболел гораздо позже. Он сообщал, что симптомы болезни у него начались с лихорадки 16 декабря, однако это было связано со стоматологическими проблемами, которые начались 8 декабря (у него еще есть молочные зубы). Следовательно, первым пациентом является продавщица морепродуктов на рынке «Хуанань» в Ухане, симптомы у нее начались 11 декабря 2019 года.
Ученые отмечают, что большинство ранних симптоматических случаев было связано с рынком, в частности, с западной его частью, где были енотовидные собаки.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты еще в марте 2020 года назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — женщина, продававшая креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, полностью изолированным из-за вспышки коронавируса.
- 29 марта 2021 года ВОЗ выпустила отчет о своем визите в Китай, где ее эксперты пытались установить происхождение коронавируса. В отчете говорится, что он передался человеку от животных. В то же время заражение людей напрямую от летучих мышей тоже считают вероятным. Также отмечается, что ближайший родственник коронавируса, передавшийся людям, был выявлен у летучих мышей. Достаточно схожие вирусы были у панголинов, а также у норок и кошек, поэтому все они потенциально тоже могли быть носителями болезни.