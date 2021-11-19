Депутаты «Справедливости» заявили, что руководство партии «Голос» растратило более 1,3 млн гривен из бюджета
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- Костя Андрейковец
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
Депутатское объединение в Верховной Раде «Справедливость» обвинило руководство партии «Голос» в растрате 1 328 280 гривен из государственного бюджета.
Заявление объединения опубликовал нардеп Ярослав Юрчишин.
«Руководство партии «Голос» нагло крадет средства из государственного бюджета. НАПК нашло определенные нестыковки в бюджете «Голоса». В этом году из госбюджета в казну [Киры] Рудык и «Легитимного» [Ярослава Железняка] должны поступить 82 миллиона гривен. Это — годовой бюджет партии. Впрочем, в нем уже есть как минимум одна дыра», — написал Юрчишин.
Национальное агентство по предотвращению коррупции ранее установило, что «Голос» заказал у ряда ФЛП услуги на более 1,3 млн гривен, но в финотчетности нет доказательств предоставления заказанных услуг.
НАПК отмечает, что «Голос» заплатил почти 600 тысяч гривен за «мониторинг СМИ и поиск информации», но такой мониторинг и анализы были полностью скопированы с сайта гражданской сети «ОПОРА», а не выполнены подрядчиком.
Юрчишин считает, что эти деньги могли быть потрачены на распространение фейков против «Справедливости».
Полиция начала расследовать нарушение порядка финансирования политических партий (ч. 4 с. 159-1 УК), а «Справедливость» требует объективного расследования.
- Несколько месяцев назад в «Голосе» произошел раскол: большинство партийцев требовали увольнения руководства партии и фракции, а 10 народных депутатов заявили о создании отдельного объединения «Справедливость» в парламенте. Народные депутаты обвинили руководителя партии Киру Рудык в узурпации власти и коррупционных договорняках, а руководителя фракции Ярослава Железняка в том, что тот не выполняет свои обязанности главы фракции и 5 месяцев подряд отказывается созвать заседание фракции. Перед этим из-за руководства из партии вышел один из ее основателей и лидеров Сергей Притула.
- 9 июня ячейка Черновицкой области потребовала отставки Рудык. На следующий день часть членов Винницкой ячейки заявили, что выходят из партии. Сама Рудык говорила, что причиной конфликта в «Голосе» является проблема роста.