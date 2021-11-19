Депутаты «Справедливости» заявили, что руководство партии «Голос» растратило более 1,3 млн гривен из бюджета

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Депутатское объединение в Верховной Раде «Справедливость» обвинило руководство партии «Голос» в растрате 1 328 280 гривен из государственного бюджета.

Заявление объединения опубликовал нардеп Ярослав Юрчишин.

«Руководство партии «Голос» нагло крадет средства из государственного бюджета. НАПК нашло определенные нестыковки в бюджете «Голоса». В этом году из госбюджета в казну [Киры] Рудык и «Легитимного» [Ярослава Железняка] должны поступить 82 миллиона гривен. Это — годовой бюджет партии. Впрочем, в нем уже есть как минимум одна дыра», — написал Юрчишин.

Национальное агентство по предотвращению коррупции ранее установило, что «Голос» заказал у ряда ФЛП услуги на более 1,3 млн гривен, но в финотчетности нет доказательств предоставления заказанных услуг.

НАПК отмечает, что «Голос» заплатил почти 600 тысяч гривен за «мониторинг СМИ и поиск информации», но такой мониторинг и анализы были полностью скопированы с сайта гражданской сети «ОПОРА», а не выполнены подрядчиком.

Юрчишин считает, что эти деньги могли быть потрачены на распространение фейков против «Справедливости».

Полиция начала расследовать нарушение порядка финансирования политических партий (ч. 4 с. 159-1 УК), а «Справедливость» требует объективного расследования.