Зеленский ветировал закон о финансовой отчетности партий
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон № 5253-1 об отчетности о финансировании политических партий. Глава государства вернул закон со своими предложениями на доработку.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции и ряд общественных организаций призвали президента ветировать закон, поскольку в нем заложены положения, которые могут позволить партиям скрывать свои настоящие расходы.
Как сообщает движение «ЧЕСНО», предложения Зеленского учитывают все три пункта обращения от общественности, исключают пункт о дополнительном финансировании партий, а также предлагают вернуть право партиям и фракциям решать самим, принять или отказаться от госфинансирования.
«Это означает, что в случае оперативной реакции парламентариев до 28 февраля 2022 года политические партии будут обязаны предоставить в НАПК все финансовые отчеты, которые не подавали еще с марта 2020 года, то есть почти за два года. В дальнейшем отчетность вернется в привычное русло — и последующие отчеты политсилы будут подавать ежеквартально», — отметили в движении, добавив, что если депутаты проголосуют за предложения президента, то из текста документа исключат коррупциогенные нормы.
- В конце марта 2020 года Верховная Рада разрешила партиям не подавать финансовые отчеты до завершения «мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни». В начале 2021 года профильный комитет Рады одобрил законопроект № 4611, который помог бы восстановить обязательную отчетность, но на голосование его так и не вынесли.
- В марте в Раду внесли законопроект № 5253, который фактически уничтожает контроль за тем, как партии тратят государственные средства. Его раскритиковало большинство общественных организаций. В июне комитет Рады его отклонил, а парламент принял 2 ноября.