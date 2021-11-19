Netflix снизил стоимость подписок в Украине. Теперь базовый план стоит €4,99

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Стриминговая платформа Netflix изменила стоимость подписок в Украине, сделав их дешевле.

Теперь стоимость базовой подписки (480p) в Украине €4,99 (ранее стоила €7,99), стандартного плана (1080р) — €7,99 (ранее стоил €9,99), а премиум-подписки (4К+HDR) — €9,99 вместо €11,99.

Для всех украинских пользователей Netflix новые тарифы начнут действовать со следующего месяца.