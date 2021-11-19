ГБР начало расследовать публикацию журналисткой Соколовой документов по операции по задержанию «вагнеровцев»

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Facebook / Yanina Sokolova

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство после публикации журналисткой Яниной Соколовой документов, якобы подтверждающих, что операцию по задержанию «вагнеровцев» перенесли по приказу высшего политического руководства Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Бюро проверит подлинность этих документов, а также установит военнослужащих, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке. Производство открыли по ч. 1 ст. 328 (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены, или шпионажа) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

О чем идет речь?

Накануне Соколова сообщила, что несколько дней назад ей «подбросили» флешку, на которой содержались документы операции «Авеню» по задержанию участвовавших в войне на Донбассе боевиков частной кампании Вагнера. Она и ее коллеги решили, что документы подлинные, поэтому решили их обнародовать.

Среди документов — докладная записка тогдашнего руководителя Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы на имя тогдашнего министра обороны Андрея Тарана, датированная 22 июня 2020 года и завизированная 1 июля 2020 года. Этот документ санкционировал проведение операции.

Второй документ – отчет о проведении спецоперации от 4 августа 2020 года за подписью начальника специального резерва ГУР МО Юрия Семенюка с визой Бурбы. Из документов становится ясно, что операцию, несмотря на то, что наемников захватить не удалось, сочли успешной.