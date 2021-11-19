В Канаде прогремел взрыв на военной базе, пострадали 10 человек

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Canadian Army | Armée canadienne / Flickr

В Канаде на базе вооруженных сил Comox в Ванкувере утром 19 ноября раздался взрыв, в результате которого пострадали 10 человек.

Об этом сообщает CBC со ссылкой на представителя базы капитана Брэда Литтла.

По его словам, взрыв прогремел в 9 часов по тихоокеанскому времени (в 5 утра по Киеву) в неиспользуемом здании.

В результате взрыва шестерым травмированным оказали помощь в медпункте на месте, еще троих госпитализировали в стабильном состоянии, один человек получил тяжелые травмы, его забрала в больницу санавиация.

В то же время и. о. командира крыла подполковник Майк Джульетт рассказал, что здание, в котором произошел взрыв, сильно повреждено, а самолеты базы, стоявшие неподалеку от него, остались целыми.

Пока причина взрыва не сообщается.