Смертельное ДТП в Харькове: в отношении родителей 16-летнего водителя Infinity возбудили дело
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Прокуратура Харькова открыла уголовное дело в отношении родителей 16-летнего водителя Infinity Николая Харьковского, которого следствие считает виновным в смертельном ДТП.
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.
Родителям подростка вменяют две статьи — невыполнение родительских обязанностей, что повлекло тяжелые последствия (ст. 166 УК), и допуск к управлению авто лица без права на это (ст. 287 УК). Родителям подростка грозит до 5 лет лишения свободы.
Чубенко добавил, что пока подозрение родители не получили.
- 26 октября в Харькове в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесская 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
- Ранее Харьковский был судим. В 2019 году он стрелял из травматического пистолета в подростка и женщину. Тогда он получил 1 год условно. В сентябре этого года на него составили протокол и оштрафовали за отсутствие водительских прав. Харьковский в своих соцсетях утверждал, что его «отмажут», и всячески хвастался опасной ездой на авто. Infiniti, на котором он попал в ДТП, принадлежит его матери.
- 28 октября подростка отправили на 60 дней в СИЗО. Он отказывается сотрудничать со следствием.