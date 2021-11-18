До конца 2022 года Украина получит два британских военных тральщика типа Sandown. ВМС начали набор экипажей
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Военно-морские силы Украины начали набор экипажей на два минных тральщика типа Sandown, которые Военно-морской флот Великобритании должен передать Украине до конца 2022 года.
Как сообщает «АрміяInform», Украина получит минных охотников HMS Blyth и HMS Ramsey — корабли пройдут полную ревизию техсостояния, ремонт, модернизацию и дооснащение.
Корабли типа Sandown имеют водоизмещение в 450 тонн, длину 52,6 метра и ширину 10,5 метра. Скорость тральщиков этого типа — до 13 узлов (24 км/час) на дизельной тяге и до 6,5 на электрической. Экипаж состоит из 34 человек, а на вооружении находится три пулемета калибром 12,7 мм.
HMS Blyth и HMS Ramsey вывели из состава Королевского флота в августе этого года.
В рамках британской учебной миссии Orbital офицеры Королевских ВМС уже провели ряд занятий по противоминной безопасности для офицеров украинских ВМС.
- В июле 2021 года в Одессе на британском военном корабле Defender D36 Украина и Великобритания подписали меморандум о развитии украинского флота. Он предусматривает проекты постройки ракетных катеров, передачу Украине тральщиков и строительство новых баз.
- В октябре посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Британия предоставит Украине ракетное вооружение. Позднее журнал The Times написал, что Украина ведет переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone.