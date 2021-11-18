Словакия вводит локдаун для невакцинированных. В стране рекордная заболеваемость коронавирусом

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Словакия вслед за Чехией вводит локдаун для непривитых от коронавируса и людей, которые не болели им и не сделали прививки.

Об этом сообщает The Guardian.

С 22 ноября вышеуказанные лица не смогут посещать общественные места, кроме магазинов с товарами первой необходимости.

В стране последнюю неделю наблюдается рекордный прирост больных коронавирусом — средний суточный показатель более 6 300 человек. За последние сутки зафиксировали более 8 тысяч больных.

Премьер-министр страны Эдуард Хегер заявил, что страна вынуждена идти на такой шаг из-за переполненности больниц. По его словам, коронавирус на настоящий момент является «заболеванием невакцинированных», так как более 70% заболевших не сделали прививки.