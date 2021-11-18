Во Львове суд арестовал лидера антивакцинаторов Остапа Стахива

Новости

Остап Стахів / YouTube

Галицкий районный суд Львова 18 ноября избрал меру пресечения известному львовскому антивакцинатору, одному из организаторов антивакцинаторских протестов в Украине Остапу Стахиву. Его отправили в СИЗО на 60 суток с возможностью выйти под залог в 998 800 гривен.

Об этом сообщает «Суспільне».

В перерыве судебного заседания Остап Стахив рассказал, что не явился на суд 17 ноября, потому что был на лечении в больнице в Закарпатье. Оттуда его доставили в суд.

«Они пришли, просто меня скрутили и из больницы вынесли. У меня один из клапанов сердца не работает, я могу в любой момент умереть», — рассказывал Стахив.

Утром возле суда собрались сторонники и оппоненты Стахива, за порядком следила полиция.

Стахива подозревают в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти. Он является одним из организаторов акций противников вакцин. Служба безопасности считает, что деятельность сети антивакцинаторов координировалась из России.