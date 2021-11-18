Нардеп Илья Кива сдал наградное оружие. Пистолеты у него забрали из-за «недостойного поведения»
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- София Телишевская
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Недавно народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илью Киву лишили права на наградное оружие, а уже сегодня, 18 ноября, он сдал оба пистолета.
Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Разрешения на право хранения и ношения наградного оружия аннулированы в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 16 ноября 2021 года.
Так, Кива сдал два наградных пистолета — Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия ГУНП в Киеве.
Как Илья Кива получил оружие
20 мая 2015 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Киву пистолетом «Форт-17» калибра 9 мм — «за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, выявленные при этом честь и доблесть».
12 февраля 2016 года Аваков за такие же заслуги выдал Киве наградной пистолет АПС калибра 9 мм.
- 15 октября 2021 года, в день убийства Степана Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером «антифашистского движения» в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк. Прокуратура из-за этого открыла уголовное производство, а 16 ноября у него прошли обыски.
- 7 октября 2021 года, когда Путину исполнилось 69 лет, Кива записал видеопоздравление, которое он потом объяснил «уважением к Путину» и тем, что нужно «подавлять гордыню». Через несколько дней после этого партия УДАР подала в Службу безопасности, Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора заявление о государственной измене Кивы.