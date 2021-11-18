Глава Фонда госимущества Сенниченко подал в отставку
- Автор:
- Олег Панфилович
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Facebook / Dmitry Sennychenko
Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко объявил о своей отставке.
Об этом он заявил на брифинге, сообщает «Суспільне».
«Я ставил себе планку в два года, собрал команду и наладил процессы. Вчера Facebook напомнил, что два года прошло», – отметил Сенниченко.
По его словам, отставка не связана с продажей завода «Большевик». «Все осуществлено законно, отставка с этим не связана — это мои планы», — отметил глава Фонда.
Сенниченко возглавил ФГИУ в сентябре 2019 года. В начале нынешней недели в СМИ появилась информация о его отставке. Причиной якобы стала приватизация завода «Большевик». Тогда на торги пришли всего три претендента, несмотря на заявления инвесторов накануне, а итоговая стоимость едва превысила стартовую цену в 1,39 млрд грн.
- Год назад Сенниченко обвинил народных депутатов от «Слуги народа» Андрея Холодова и Александра Юрченко в информационной атаке на Фонд. По его словам, в Фонд «по 3—6 раз в месяц» начали поступать депутатские запросы от Холодова и Юрченко, в которых они обвиняли ФГИУ в «придуманных нарушениях» и требовали разъяснений.
- В июле 2020 года Национальное антикоррупционное бюро задержало лицо, пытавшееся дать взятку Сенниченко.