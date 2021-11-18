«Ниже уровня сезонного гриппа». Гейтс предположил, что опасность коронавируса снизится к лету 2022 года
- Автор:
- Олег Панфилович
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Jamie McCarthy / Getty Images for Bill & Melinda Gates Foundation
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предположил, что опасность коронавируса снизится к уровню сезонного гриппа уже к середине следующего года.
Об этом пишет Bloomberg.
«С природным иммунитетом, вакцинным иммунитетом и новыми лекарствами для орального применения, которые могут дать такой масштаб иммунитета, которого никогда не добивались антитела, уровни смертности и тяжелого течения болезни должны резко упасть и к следующему лету стать даже чуть ниже, чем соответствующие уровни при сезонном гриппе», — сказал Гейтс.
Такие выводы, по мнению Гейтса, позволяют сделать последние «очень хорошие» новости по вакцинам и лекарствам против коронавируса. Основатель Microsoft уверен, что все сложности, связанные с нехваткой вакцин, решатся к следующему году и останутся только ограничения, вызванные логистикой и спросом.
Гейтс также обратил внимание на то, что таблетки от COVID-19, разработанные американской компанией Merck, будут достаточно дешевыми — меньше $8.
«Это позволит любому человеку, который по возрасту или в результате того, что страдает хронической болезнью и находится в зоне риска, начать превентивное лечение немедленно после получения положительного результата теста», — рассказал основатель Microsoft.
- Конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс якобы связан с пандемией коронавируса, начала распространяться в интернете в январе 2020 года. Ее сторонники верят, что Гейтс хочет чипировать людей, чтобы контролировать численность населения планеты. Миллиардер назвал конспирологию вокруг коронавируса и его участия в тайном плане по чипированию «удручающей смесью». Он опроверг свою причастность к любым заговорам и заверил, что обеспокоен существованием подобных теорий.
- Ранее Гейтс предложил план по противодействию новым пандемиям, который заключается в создании глобальной системы обнаружения опасных инфекций и подготовке многотысячного резерва медиков, готовых к борьбе на передовой. План предусматривает еженедельное тестирование до 1,5 миллиарда человек.
- Благотворительный фонд, которым руководят супруги Гейтс, инвестировал в борьбу с пандемией коронавируса $1,75 млрд. Они планируют предоставить еще $250 млн на обеспечение тестами и вакцинами стран с низким уровнем доходов — преимущественно в Африке и Южной Азии.