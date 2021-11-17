Подтверждений историй о «сливах» нет. У Зеленского отреагировали на расследование Bellingcat о спецоперации по «вагнеровцам»

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «Бабелю» прокомментировал публикацию расследователей Bellingcat о спецоперации по задержанию Украиной боевиков российской «ЧВК Вагнера».

По его словам, Bellingcat не подтвердили информацию о «сливе» спецоперации высшим руководством страны, и, что важно, по мнению Подоляка, расследование Bellingcat перекликается с промежуточным отчетом временной следственной комиссии Верховной Рады, который был представлен 15 ноября.

Подоляк отметил, что глава ОП Андрей Ермак не мог сорвать спецоперацию, поскольку не имеет контроля над украинской разведкой.

«Публикация Bellingcat не содержит никаких подтверждений историй о каких-то «сливах», о которых столько говорили. А все, что касается роли тех или иных должностных лиц ОПУ, базируется только на бездоказательных словах определенных отставников. Еще раз: на словах [...]. После публикации Bellingcat и после работы ВСК парламента уже гораздо лучше видно, что несколько фактов, взятых из реальности, за полтора года в Украине и во многом из-за дезинформационной активности России были раздуты до масштабов гигантской детективной истории, в которой очень трудно отделить то, что было на самом деле, от того, что пытались навязать обществу. Публикация Bellingcat в этом плане позволяет сделать выводы и нивелировать мифы», — заявил Подоляк.

Также он отметил, что у Bellingcat был правильный подход к оценке информации. В первую очередь, по мнению Подоляка, расследование «подтвердило то, что в оперативных мероприятиях по российским наемникам не участвовали иностранные разведки».

«Россия вложилась очень существенно в распространение дезинформации о том, что нашими разведчиками якобы управляют спецслужбы США и Британии [...]. Опровергнуты рассказы о якобы вовлеченности спецслужб других стран — Турции, Израиля», — сказал Подоляк.