Рада удвоила штрафы за уклонение от уплаты налогов. Наибольшее наказание — 255 тысяч гривен

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Верховная Рада на заседании 17 ноября ужесточила уголовную ответственность за умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов.

После подписания этого документа президентом размеры штрафов составят 85—170 тысяч гривен. Ранее статья 212 Уголовного кодекса предусматривала штрафы в 51—85 тысяч гривен.

В случаях, когда «уклонение от уплаты налогов происходило по предварительному сговору или в крупных размерах», штрафы составят 170—255 тысяч гривен, тоже вдвое больше действующих.

Человек, уклоняющийся от уплаты налогов, может избежать уголовной ответственности, если выплатит задолженность и возместит пеню.

Принятый Радой закон определяет, какие преступления будет расследовать новое Бюро экономической безопасности.

В целом главная задача БЭБ — предотвращать и противодействовать уголовным правонарушениям в области экономики и финансов государства. Бюро, в частности, будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обороте средств тех или иных бизнес или государственных структур.