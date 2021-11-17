Рада удвоила штрафы за уклонение от уплаты налогов. Наибольшее наказание — 255 тысяч гривен
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Верховная Рада на заседании 17 ноября ужесточила уголовную ответственность за умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов.
После подписания этого документа президентом размеры штрафов составят 85—170 тысяч гривен. Ранее статья 212 Уголовного кодекса предусматривала штрафы в 51—85 тысяч гривен.
В случаях, когда «уклонение от уплаты налогов происходило по предварительному сговору или в крупных размерах», штрафы составят 170—255 тысяч гривен, тоже вдвое больше действующих.
Человек, уклоняющийся от уплаты налогов, может избежать уголовной ответственности, если выплатит задолженность и возместит пеню.
Принятый Радой закон определяет, какие преступления будет расследовать новое Бюро экономической безопасности.
В целом главная задача БЭБ — предотвращать и противодействовать уголовным правонарушениям в области экономики и финансов государства. Бюро, в частности, будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обороте средств тех или иных бизнес или государственных структур.
- Верховная Рада 28 января 2021 года приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины». Его деятельность будет координировать Кабинет министров. Поэтому в Украине ликвидируют налоговую милицию, экономические подразделения СБУ и Нацполиции — вместо них будет БЭБ. Новый орган должен начать работу после 25 сентября. ГФС прекратит свое существование на следующий день.
- В новом ведомстве будут работать 4 тысячи человек, его директора избрали на открытом конкурсе. Его выиграл глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, 20 августа его назначили на должность главы БЭБ. 12 сентября в Бюро экономической безопасности сформировали Совет общественного контроля из 15 человек. Он будет помогать набирать персонал.