Reuters: Из-за решения немецкого регулятора запуск «Северного потока — 2» отложат до весны 2022 года
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
В связи с решением немецкого регулятора приостановить сертификацию российского газопровода «Северный поток — 2», его запуск откладывается как минимум до весны 2022 года. «Газпром» за это время должен создать в Германии дочернюю компанию.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
«Я ожидаю, что запуск «Северного потока — 2» может быть отсрочен до марта 2022 года», — сказал источник Reuters в немецком правительстве.
Он отметил, что «Газпрому» нужно время, чтобы создать новую компанию в соответствии с немецким законодательством. Эта компания должна продемонстрировать, что имеет финансирование и достаточно независима от российского «Газпрома».
- 16 ноября Федеральное агентство сетей Германии приостановило сертификацию газопровода. Регулятор отметил, что сертификация оператора «Северного потока — 2» возможна только в том случае, если оператор создан в организационно-правовой форме, соответствующей законодательству Германии. Там добавили, что оператор газопровода компания Nord Stream 2 AG решила не менять свою форму, а создать для немецкой части газопровода дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии.
- 10 сентября 2021 года строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Газопровод предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух нитей газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.