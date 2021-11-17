Reuters: Из-за решения немецкого регулятора запуск «Северного потока — 2» отложат до весны 2022 года

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

В связи с решением немецкого регулятора приостановить сертификацию российского газопровода «Северный поток — 2», его запуск откладывается как минимум до весны 2022 года. «Газпром» за это время должен создать в Германии дочернюю компанию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Я ожидаю, что запуск «Северного потока — 2» может быть отсрочен до марта 2022 года», — сказал источник Reuters в немецком правительстве.

Он отметил, что «Газпрому» нужно время, чтобы создать новую компанию в соответствии с немецким законодательством. Эта компания должна продемонстрировать, что имеет финансирование и достаточно независима от российского «Газпрома».