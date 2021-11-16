Суд отклонил иск экологов по «Северному потоку — 2». Ранее они добились приостановки строительства

Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск по российскому газопроводу «Северный поток — 2» экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH), которая в начале 2021 года добились временной приостановки строительства.

DUH указала в Twitter, что будет использовать все юридические средства для остановки газопровода.

Как передает Интерфакс, суд в ходе устных слушаний решил, что жалоба «частично не обоснована».

DUH заявляла, что «Северный поток — 2» несет угрозу морской флоре и фауне, создает опасность выбросов метана и не соответствует климатическим целям Германии. Суд заявил, что газопровод уже прошел проверку на техническое соответствие мерам безопасности.