Из Гостиного двора в Киеве сделают общественное пространство

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Wikipedia / Sergiy Klymenko

Министерство культуры Украины превратит разрушенный Гостиный двор в Киеве в современное общественное пространство.

Об этом ведомство сообщило 17 ноября: «Речь идет не только о ремонте здания, но и о новой жизни всей Контрактовой площади».

К разработке концепции привлекут экспертов из разных сфер — реставраторов, архитекторов, урбанистов, историков, культурных менеджеров, а также общественность и представителей государственной и городской власти. Они соберутся, чтобы разработать пошаговую карту реставрации и развития Гостиного двора в Киеве. Также проведут опрос среди киевлян и жителей Подола по поводу их видения судьбы этого объекта.

Сейчас разрабатывается проект противоаварийных работ, поскольку долгое время здание находилось в заброшенном состоянии.

Гостиный двор — это торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, который построили в 1809 году. С зимы 2013 года он стоит без крыши, окон и штукатурки.

Wikipedia / Sergiy Klymenko