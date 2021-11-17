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В КГГА озвучили стоимость проездных в транспорте Киева с 1 января: на месяц будет стоить почти 3 тысячи гривен

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

National Bank Of Ukraine / Flickr

С 1 января 2022 года стоимость безлимитного проездного в общественном транспорте Киева вырастет почти до 3 тысяч гривен, а на 46 поездок будет стоить 667 гривен.

Об этом говорится в проекте распоряжения, обнародованном Киевской городской государственной администрацией.

Так, базовая стоимость одной поездки составит 20 гривен (автобусом, трамваем, троллейбусом, метро). Для пользователей электронного билета предусмотрены скидки:

Пользователи многофункциональной электронной карты «Муниципальная карта «Карта киевлянина» будут тратить на проезд 12 гривен.

Также в КГГА рассказали, сколько будут стоить проездные билеты без ограничения количества поездок:

Можно будет приобрести и проездные на определенное количество поездок:

Кроме этого, в общественном транспорте столицы останутся билеты без ограничения поездок на сутки, двое и трое суток.

Так, 24 часа с момента активации будет действовать билет за 250 гривен (сейчас стоит 100 гривен), 48 часов – 375 гривен (150) и 72 часа – 500 гривен (200).

В то же время в проекте не указана стоимость карты-проездной, но отмечается, что за один раз можно приобрести не более 50 поездок. В общей сложности карта может содержать 100 поездок.