Боевики второй раз за неделю ночью обстреляли Невельское. Повреждены семь домов, два из них разрушены

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На Донбассе в ночь на 17 ноября боевики обстреляли поселок Невельское.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Донецкой области.

По словам местных жителей, обстрелы начались в 02:30. Жертв среди населения нет.

Сейчас известно о повреждении семи домов, два из них — разрушены.

Правоохранители продолжают осматривать поселок и выясняют, какая помощь нужна местным жителям.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).