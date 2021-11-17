NASA определилось с составом миссии Crew Dragon-4. На МКС впервые отправится темнокожая космонавтка

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Billy Brown / Flickr

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) определилось с составом миссии Crew Dragon-4, которая отправится на Международную космическую станцию. В ней впервые примет участие темнокожая женщина.

Об этом пишет The New York Times.

Доктор Джессика Уоткинс, геолог из штата Колорадо, является выпускницей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, где она изучала оползни на Марсе и Земле.

Она сотрудничала с научными лабораториями NASA над разными проектами, включая миссию марсохода Curiosity. Уоткинс стала астронавтом в 2017 году, это будет ее первый полет.

Также в состав экипажа входят астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот) и астронавтка Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти.

Первой темнокожей женщиной на МКС должна была стать Джанет Эппс в 2018 году. Но ее заменил другой астронавт по причинам, которые NASA не объяснило. Первой темнокожей женщиной, побывавшей в космосе, стала Мэй Джемисон в 1992 году.